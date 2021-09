Jochen Ochal nieuwe voorzitter Unizo Dilsen-Stokkem

Jochen Ochal is zes jaar zaakvoerder van Ochal Accountancy. Daarnaast was hij werkzaam bij onder andere Deloitte, SBB, werkte hij als accountant voor de familie Cretskens en kent hij de knepen van het vak als geen ander. Ochal Accauntancy is een boekhoudkantoor waar men terecht kan voor begeleiding, advies, boekhouding van A tot Z en alles wat bij het ondernemen komt kijken. Daarnaast is de nieuwe voorzitter een fiere vader van twee kinderen, is hij gelukkig getrouwd en draagt hij het familiale karakter hoog in het vaandel, zowel binnen het bedrijfsleven alsook in het verenigingsleven.

Als doorwinterde inwoner van Dilsen-Stokkem is Jochen bijzonder fier op zijn woonplaats. Een veelzijdige gemeente, waar een gunstig economisch klimaat heerst, met prachtige natuurgebieden en heel wat toeristische trekpleisters. Daardoor wordt er niet alleen ruimte gecreëerd om te werken, maar kan je er ook een instant gevoel van vakantie/ontspanning ervaren.

“Onze ondernemers hebben heel wat in hun mars en zij mogen terecht trots zijn op wat zij realiseren”, aldus de nieuwe voorzitter van Unizo Dilsen-Stokkem. “Als kersvers voorzitter wil ik de stem laten klinken van onze ondernemers en hen ondersteunen en aanmoedigen in hun realisaties. De komende tijd wil ik dan ook blijven inzetten op de belangenbehartiging van onze ondernemers. Verder blijft ook de uitbouw van de samenwerking met het gemeentebestuur en het bouwen van bruggen tussen de ondernemers via het organiseren van netwerkevents en bedrijfsbezoeken een van de speerpunten en staat ook de vorming van onze ondernemers door middel van het organiseren van opleidingen centraal. Hierbij kan ik rekenen op een hechte bestuursploeg, waarbij iedereen aan hetzelfde zeel trekt. Het is dan ook een hele eer dit bestuur en de belangen van onze lokale ondernemers te mogen vertegenwoordigen. Samen zullen wij Unizo Dilsen-Stokkem ongetwijfeld nog beter op de kaart zetten.”