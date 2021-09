Berkentrappers maken daguitstap naar de heide

Groep drie van de wielertoeristenclub de Berkentrappers trok per fiets naar een van de populairste plekken in het Nationaal Park Hoge Kempen: de Mechelse Heide. De 294 meter lange fietsbrug is een aanloop naar het fietstraject op de Weg naar Heiwick waar je prachtige vergezichten over de 700 hectare heide kan ervaren.

Groep 3 van de Berkentrappers is de groep met de elektrische fietsen. Georges Knuts, die de wielergroep meer dan 30 jaar geleden oprichtte en tevens leader of gang is, had een fietsdagtocht uitgewerkt van bijna 100 kilometer van Herk-de-Stad naar de heide en terug. Onderweg had hij de nodige stops voorzien om even de batterijen op te laden (letterlijk en figuurlijk dan).

“Op zondagvoormiddag en woensdagnamiddag fietsen we een kleine rit tot maximum 50 kilometer, maar elk jaar doen we wel een grotere daguitstap per fiets”, zegt Georges. “In het verleden hadden we al door Fietsen door het water gereden, vorig jaar was Fietsen door de bomen aan de beurt en dus kwam nu Fietsen door de heide aan bod. We hadden prachtig weer en alles verliep volgens plan”, aldus Georges, die hoopt dat men er werk van maakt om het project ‘fietsen onder de grond’ in de mergelgrotten verder uit te werken, want dat wil hij volgend jaar zeker op het programma zetten.