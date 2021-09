Mirakel of ontvoering? Politie onderzoekt hoe teruggevonden Australisch jongetje dagenlang kon overleven

“Het is een mirakel.” Toen zijn ouders de kleine Anthony ‘AJ’ Elfalak weer in de armen konden sluiten, nadat hij vier dagen vermist was, overheerste de opluchting. Maar de Australische politie onderzoekt de zaak verder. Want hoe kon het driejarige jongetje zo lang alleen buiten overleven? Waarom werd hij niet eerder gevonden? Werd hij ontvoerd en later vrijgelaten?

De verdwijning van Anthony Elfalak werd vrijdag rond 11.45 uur opgemerkt. Zijn ouders verklaarden al snel dat ze vreesden dat de jongen ontvoerd was. Ze geloofden niet dat hij zelf zou wegwandelen van hun huis, op een stuk land van ruim 250 hectare in Putty in deelstaat New South Wales. “En als AJ hier in de buurt was, zouden we hem al gevonden hebben”, zei moeder Kelly Elfalak zaterdag.

Toch werd het kind maandag rond 11.30 uur op de vierde dag van de zoekactie, waarbij honderden reddingswerkers en vrijwilligers de buurt uitkamden, amper 500 meter van zijn huis gevonden. Gespot vanuit een helikopter, terwijl hij aan het drinken was van een modderig beekje.

De jongen, die autisme heeft en niet praat, was in vrij goede gezondheid: hij had alleen wat schrammetjes en mierenbeten en last van luieruitslag. Een verpleger noemde zijn toestand “opmerkelijk” en zei dat Anthony “een kleine overlever” was. Zijn ouders waren enorm opgelucht en noemden het een mirakel dat ze hun zoontje terug hadden. Maandagavond mocht hij na observatie het ziekenhuis al verlaten.

Ontvoering?

Maar daarmee is de zaak niet afgesloten. De politie van New South Wales meldde maandagmiddag dat verder onderzocht zou worden wat de voorbije dagen gebeurd kon zijn en bevestigde dinsdagochtend dat het onderzoek naar de verdwijning van de jongen voortgaat. Volgens meerdere media trekt de politie de mogelijkheid na dat het om een ontvoering ging om de familie te treffen.

Ook Strike Force Raptor – een politieoperatie die focust op motorbendes en “geassocieerde criminele organisaties” – is bij het onderzoek betrokken, berichten 7News en Daily Mail. Die krant schrijft dat sommige hooggeplaatste detectives bij de politie van New South Wales zeggen dat “veel dingen niet lijken te kloppen”.

Er worden onder meer vragen gesteld over hoe de jongen de dagen die hij vermist was zo goed doorgekomen kan zijn. Hij zou drie nachten met minimumtemperaturen van 2 à 3 graden overleefd hebben, helemaal alleen in een ruig gebied vol rotsen en beekjes, zonder eten.

En waarom werd hij niet eerder gevonden, zo dicht bij het huis? Er werd elke nacht met warmtecamera’s vanuit de lucht gespeurd, het gebied was al te voet doorzocht en ook speurhonden waren in die buurt ingezet.

Verdachte wagen en beelden

Er worden alvast enkele sporen onderzocht. Buurman en familievriend Alan Hashem vertelde aan de media dat kort na de verdwijning een wagen werd gezien die wegreed van het domein, via de onverharde weg. Zondag werd een witte Ford Ranger pick-uptruck in beslag genomen in Bulga, op 78 kilometer ten noordoosten van het huis, maar het is nog onduidelijk of het om dezelfde wagen gaat. Een verlaten hutje op het domein zo’n kilometer van het huis, werd als een plaats delict beschouwd en doorzocht, en meerdere spullen werden meegenomen. Videobeelden van bewakingscamera’s aan een tankstation zo’n 60 kilometer ten zuidoosten werden opgevraagd. Dat alles “maakt nog deel uit van ons onderzoek”, aldus hoofdinspecteur Tracy Chapman dinsdag.

Familievriend Hashem had er ook op gewezen dat bewakingsbeelden die camera’s op het domein gemaakt zouden moeten hebben mysterieus ontbraken voor de uren rond Anthony’s verdwijning. Nochtans had hij die camera’s hoog op een paal langs de aardeweg geïnstalleerd waardoor er heel moeilijk mee geknoeid kon worden, en werd beeldmateriaal zowel op een geheugenkaartje als in de ‘cloud’ opgeslagen.

Hoofdinspecteur Chapman zei daar maandag over: “Ik begrijp niet wat er gebeurd is met bepaald beeldmateriaal. Dat vormt nu deel van onze onderzoeken.” Dinsdag bevestigde ze dat er een periode was waarvoor beeldmateriaal ontbrak en dat speurders daar nog steeds zouden naar kijken, maar dat de camera’s geactiveerd blijken te worden via een bewegingssensor. “En er kunnen allerlei redenen zijn waarom geen beelden werden gemaakt.”