Negen maanden na hun breuk wonen Regi en Elke nog steeds samen: “Ik draag mijn trouwring nog”

Begin dit jaar raakte bekend dat Regi Penxten en Elke Vanelderen na negen jaar huwelijk uit elkaar zouden gaan. Negen maanden later blijken de twee nog steeds samen te wonen onder één dak. Dat vertelt de 45-jarige dj aan Dag Allemaal.

Na een relatie van achttien jaar besloten Regi en Elke uit elkaar te gaan. In januari van dit jaar kondigden de twee het nieuws zelf aan via sociale media. “Er is geen spijt, er is geen nijd. We zijn en blijven vrienden”, klonk het.

Dat de twee vrienden blijven, blijkt ook nu nog: negen maanden later wonen Regi en Elke nog steeds in hetzelfde huis. “Daar zal binnenkort verandering in komen, maar voorlopig gaat het goed”, zegt Regi in een gesprek met Dag Allemaal. “Voor de kinderen is er eigenlijk niets veranderd.”

Regi draagt ook nog steeds zijn trouwring, een nieuwe relatie ziet hij dus niet meteen zitten. “Zeker niet zolang de scheiding niet rond is.”

()