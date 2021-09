58-jarige bokslegende Holyfield kan het niet laten en bokst zaterdag een exhibitiekamp

De voormalige wereldkampioen bij de cruiser- en zwaargewichten Evander Holyfield, die binnenkort zijn 59ste verjaardag viert, zal het zaterdag in een exhibitiekamp in Florida uiteindelijk opnemen tegen de 44-jarige Braziliaan Vitor Belfort, een ster uit de mixed martial arts (MMA).

Belfort is de vervanger van de 48-jarige Oscar De La Hoya, voormalig wereldkampioen in zes verschillende categorieën, van de superveder- tot de middengewichten. De La Hoya zou ook uit zijn pensioen treden, maar moest forfait geven nadat hij in het ziekenhuis werd opgenomen met een coronabesmetting.

Holyfield, die in mei 2011 voor het laatst in de ring stond, verklaarde in augustus op Instagram dat hij al “enkele maanden hard aan het trainen” is.

Na de kamp tegen Belfort kan een gevecht tegen een andere bokslegende, Mike Tyson, op de agenda verschijnen. De 55-jarige Tyson vierde in november 2020 zijn comeback tegen Roy Jones Jr. Er wordt al even luidop gespeculeerd over een rematch tussen de vroegere rivalen Tyson en Holyfield. Ondanks zijn twee zeges tegen Tyson heeft Holyfield nog een oude rekening te vereffenen met ‘Iron Mike’. In 1997 beet die hem tijdens een wereldtitelgevecht een stuk uit een oor. (belga)