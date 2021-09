US OPEN. Djokovic start traag maar stoot toch makkelijk door naar kwartfinale tegen Berrettini

Novak Djokovic heeft zich in New York geplaatst voor de kwartfinale van de US Open. De Serviër haalde het in vier sets van de 20-jarige Amerikaan Jenson Brooksby (ATP-99).

Dat die Brooksby een aardig eind kan tennissen, bleek in de eerste set. Nog voor Djokovic goed en wel besefte dat de wedstrijd begonnen was, had de Amerikaan de eerste set op zak gestoken, mede door het hoog aantal fouten van het nummer één van de wereld.

De Serviër, dit jaar al winnaar van de drie Grand Slams, zag de ernst van de situatie in en schakelde meteen een versnelling hoger, duidelijk te hoog voor zijn Amerikaanse opponent. Gevolg? Drie opeenvolgende setwinsten voor Djoko, goed voor een plaats in de kwartfinale: 1-6, 6-3, 6-2, 6-2.

In de kwartfinale wacht de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-8). Die haalde het in zijn wedstrijd in vier sets van de jonge Duitser Oscar Otte (ATP-144): 6-4, 3-6, 6-3, 6-2. Djokovic en Berrettini stonden eerder dit seizoen al tegenover elkaar in de finale van Wimbledon. De 34-jarige Djokovic haalde het in London in vier sets van zijn Italiaanse opponent.

