‘The Wire’-acteur dood teruggevonden in appartement

Michael K. Williams is maandagavond dood aangetroffen in zijn appartement in New York. De acteur vooral bekend uit The Wire werd 54 jaar oud.

Hij raakte bij het brede publiek vooral bekend als Omar Little in The Wire. Maar ook in Boardwalk Empire ging zijn vertolking van Chalky White niet onopgemerkt voorbij. Hij koos geregeld voor de ruigere rollen bij HBO. Zo speelde hij onlangs nog in de cultserie Lovecraft Country. De acteur koos zijn films ook zorgvuldig. Zo speelde hij mee in onder andere 12 Years a Slave, Gone Baby Gone en The Road. De acteur viel in goede aarde bij de critici: zo werd hij vijf keer genomineerd voor een Emmy award.

Een autopsie moet duidelijk maken waaraan Williams overleden is. De politie kon momenteel enkel bevestigen dat de acteur om 14 uur dood werd aangetroffen in zijn appartement in Brooklyn.

