Twee gezinnen met kinderen rijden rond zonder veiligheidsgordel in Beringen

De politie voerde verkeerscontroles uit tijdens de eerste schoolwijk. Aan de basisschool de Westakker in Beringen betrapten ze zo twee gezinnen, in totaal elf inzittenden, op het niet dragen van de gordel.

De twee gezinnen hadden elk meerdere kinderen en de agenten betrapten in een wagen op de achterbank een mama met een baby van zes maanden op de schoot zonder veiligheidsgordel.

Zondagavond voerde de politie Beringen-Ham-Tessenderlo controles uit in de omgeving van Be-MINE. Ze schreven negentien pv’s uit voor sturen onder invloed van alcohol. In totaal legden 257 chauffeurs een ademtest af. Bij 35 mensen werd alcohol in het bloed getraceerd. Negentien personen hadden dus te veel op en kregen een boete.

Nog werden elf boetes uitgeschreven voor in totaal 2.000 euro wegens het bezit van drugs. Een persoon, tot slot, kreeg een pv omdat hij zijn voorwaarden niet naleefde. ppn