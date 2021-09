Grootschalige verkeerscontroles in zone Carma

Politie Carma organiseerde zondag verkeerscontroles op drie locaties in Genk, Oudsbergen en Houthalen-Helchteren. 65 bestuurders werden uit het verkeer gehaald voor een grondige controle. De actie was gericht op drugs in het verkeer.

Bij de controle in Oudsbergen werd een bestuurder betrapt onder invloed van drugs. De man vervoerde ook een minderjarig kind zonder gordel. Het voertuig was niet ingeschreven en niet verzekerd en de bestuurder kon geen rijbewijs of identiteitsbewijs voorleggen. De wagen werd daarom in beslag genomen.

Nog in Oudsbergen werkte een minderjarige bromfietser de controle tegen door zijn bromfiets te manipuleren zodat deze niet ter plaatse kon getest worden. De bromfiets werd in beslag genomen en bij een latere test bleek deze snelheden tot 90 km/u te halen.

Bij de controle in Houthalen vluchtte een bestuurder weg. Bij interceptie bleek dat de bestuurder achter het stuur zat tijdens een onmiddellijke intrekking van het voorlopig rijbewijs. Het voertuig werd geïmmobiliseerd.

Eveneens in Houthalen werd het rijbewijs van een motorfietser meteen ingetrokken voor 15 dagen omdat hij te snel reed.

Daarnaast werden nog 27 overtredingen vastgesteld, waarvan het grootste aantal voor gordeldracht (14). Andere waren technische gebreken, geen beschermende kledij voor motorrijders, geen kinderzitje en geen geldig rijbewijs. ppn