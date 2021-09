Een fietser (19) uit Dilsen-Stokkem werd maandag om 9.40 uur door een auto aangereden in de Millenstraat in Bree. De tiener was gewond.

Een man (82) uit Bocholt raakte zondag om 17.20 uur gewond bij een ongeval op de Opitterkiezel. Hij reed met de elektrische fiets toen een automobilist hem aanreed. ppn