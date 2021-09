Bilzen zoekt herbestemming voor lege kerken

Bilzen

De stad Bilzen gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor leegstaande kerken. Morgen wordt er op de gemeenteraad gesproken over een verantwoordelijke die dat project in goede banen moet leiden. Dat de toekomst van leegstaande kerken tot veel controverse kan leiden, blijkt het geval in Merem, een gehucht van de stad Bilzen. De Heilig Hart-kerk in Merem werd in 1966 gebouwd, door de inwoners van Merem. Zij willen dat het gebouw in handen van de gemeenschap blijft.