Juridisch expert Hugo Lamon: ‘Niet zo zeker of dit discriminatie is’

Hasselt

Het feit of iemand al dan niet gevaccineerd is, mag niet worden gebruikt om de toegang tot een dienst te weigeren. Dat zegt het antidiscriminatiecentrum Unia in een aanbeveling. Volgens Unia kan het discriminerend zijn om de toegang tot diensten afhankelijk te maken van de vaccinatiestatus van een persoon. Volgens juridisch expert Hugo Lamon uit Hasselt is het nog niet zo zeker of de zaakvoerder van Limburg Lavendel iets te verwijten valt.