‘Toegang enkel voor gevaccineerden’: Unia en anti-vaxxers laten Limburg Lavendel bord verwijderen

De uitbater van Limburg Lavendel heeft onder druk van anti-vaxxers een bordje van zijn etalage moeten verwijderen waarop stond dat enkel gevaccineerden toegang kregen tot zijn zaak. Eén van de anti-vaxxers diende klacht in bij Unia, het centrum voor gelijkheid en tegen discriminatie. De eigenaar kreeg op Facebook een stortvloed aan verwensingen en bedreigingen van anti-vaxxers over zich heen. Het merendeel van die reacties kwam uit Nederland, een deel ervan werd gepost met valse profielen. De zaakvoerder van Limburg Lavendel is danig geschrokken van alle heisa en heeft het bord verwijderd.