Experts betwisten conclusie van politie over verdwijning Théo Hayez: “Hij was niet alleen”

Ruim twee jaar na de verdwijning van de 18-jarige Belg Théo Hayez in het Australische Byron Bay, hebben experts in het tv-programma ‘Under Investigation’ de conclusies van het politieonderzoek ernstig in twijfel getrokken. Terwijl Théo volgens de politie alleen was, verdwaalde en van de kliffen in de zee viel, tonen zijn gsm-gegevens volgens hen aan dat hij bij iemand was én dat zijn gsm niet in het water terechtkwam. Zijn smartphone werd de volgende dag zelfs nog op vreemde wijze verplaatst. Dit zijn de belangrijkste vaststellingen van de experts.