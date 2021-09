Wedstrijdanalyses hielpen Sabalenka aan zege tegen Mertens: “Veel ontdekt in vorige wedstrijden”

Aryna Sabalenka (WTA 2) was tevreden na haar 6-4, 6-1 zege tegen Elise Mertens (WTA 16) op de US Open. De 23-jarige Wit-Russin staat zo voor de eerste keer in de kwartfinales op Flushing Meadows.

“Het was geen gemakkelijke wedstrijd”, zei Sabalenka na haar overwinning. “Sommige dingen gingen niet goed (ze sloeg 10 dubbele fouten, nvdr.), maar ik ben erg blij dat ik een manier heb gevonden om de match te winnen. Ik heb echt geworsteld. Ik heb zelfs gevloekt, maar dit zijn dingen die gebeuren als ik een beetje moe en nerveus ben. Ik heb hier heel hard voor gewerkt. Ik had me goed voorbereid op lange rally’s. Tijdens de vorige wedstrijden die we hebben gespeeld (Sabalenka leidt nu met 5-2 in de onderlinge confrontaties, ndvr.), heb ik nieuwe zaken ontdekt over Elise en dat heeft me vandaag veel geholpen.”

Na de uitschakeling van Ashleigh Barty (WTA 1) en titelverdedigster Naomi Osaka (WTA 3) is Sabalenka de topfavoriete voor de titel in New York. Op weg naar een eerste grandslamtitel in het enkelspel moet de Wit-Russin dinsdag eerst de scalp pakken van Barbora Krejcikova (WTA 9), de winnares van Roland Garros.