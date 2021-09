Remco Evenepoel is klaar om Van Aert naar wereldtitel te loodsen: “Ik sta 100% achter de tactiek”

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte maandagvoormiddag zijn achtkoppige selectie bekend voor de wegrit van het WK in Leuven. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) is erbij, al zal hij in functie van kopman Wout van Aert moeten rijden.

Evenepoel (21) heeft nog moeten strijden om zijn ticket voor het WK te veroveren, maar uiteindelijk kon hij Vanthourenhout toch overtuigen. “Het is altijd enorm leuk om je eigen land te mogen vertegenwoordigen op een WK. Dat het dan nog in eigen land is, maakt het extra speciaal”, reageert Evenepoel. “Het was drummen voor die laatste plekjes, maar ik ben blij dat ik net op tijd terug in topvorm ben. Ik denk wel dat ik mijn plek verdien, maar we weten waarvoor we gaan. Ik sta 100% achter de tactiek en ik ga mij volledig smijten.”

Wout van Aert. — © ISOPIX

Wout van Aert werd aangeduid als kopman, en dus zal Remco Evenepoel zich als meesterknecht moeten tonen voor de kopman van Jumbo-Visma. “Het is zeer duidelijk dat Wout voorgaat, en alles wordt in functie van hem gedaan. Maar je weet nooit met bepaalde koerssituaties, bijvoorbeeld als hij een slechte dag heeft of in een valpartij terechtkomt. Er kan zoveel gebeuren. Maar als de situatie er zich toedoet, rijdt iedereen zich plat voor Wout. Met dat idee starten we, maar doorheen de wedstrijd kunnen er altijd bepaalde dingen veranderen. Maar als we de finalerondes van Leuven binnenkomen met Wout er nog bij, dan is het simpel. Hij is ook diegene met het meeste kans om het af te maken van ons acht. Het belangrijkste is dat iedereen weet wat hij moet doen als Wout er bij is, en ook als hij er niet bij is. Iedereen weet waarvoor we gaan: in eerste instantie met Wout wereldkampioen worden. Maar er kan altijd een situatie voordoen dat dat plan niet kan voltooid worden, maar we zijn allemaal professioneel genoeg om plan B en – hopelijk komt het er niet - ook plan C uit te werken.

Over het tactische gedeelte van de wegrit werd al voldoende nagedacht. “Ik denk dat het logisch is dat als er gekoerst wordt, dat we moeten mee zijn en nooit de koers moeten ondergaan. We moeten altijd meegaan met de aanvallende moves, liefst met Wout erbij. Maar hij kan natuurlijk niet met alles meegaan om er ook in de finale nog bij te zijn, daarvoor zijn wij er natuurlijk. Als ik logisch nadenk zal dat ook mijn taak zijn: als er vroeg wordt gekoerst moet ik maken dat ik mee ben. Dan moet ik verdedigend meerijden omdat ik de kopman achter mij heb.”

Evenepoel op weg naar Italië voor het EK — © BELGA

Eerst werkt de winnaar van de Ronde van Denemarken op 9 september nog de tijdrit van het EK af, en ook daar heeft Evenepoel ambities. “Ik ga eerst proberen het EK tijdrijden te winnen, dan kunnen we in eigen land met 3 naar het WK tijdrijden gaan. Dan kan Yves (Lampaert, nvdr.) er nog bijzijn. In West-Vlaanderen, op een parcours dat hem goed ligt: ik zou het hem absoluut gunnen. Het is een vrij lange tijdrit van ongeveer 44 kilometer. Niet technisch, wat mijn aerodynamica bevoordeelt. Er zijn veel mooie banen en stukken rechtdoor. Iedereen heeft dezelfde ambitie in een tijdrit: zo snel mogelijk rijden en op het einde spreken de benen.”