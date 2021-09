Maaseik

Een 33-jarige Nederlander heeft zondagavond zijn roes mogen uitslapen in een politiecel. De dronken man had rond 22.30 uur in een café in de Pelserstraat voor heel wat problemen gezorgd. Zo vernielde hij dingen. De man werd door de politie opgepikt en meegenomen naar het politiekantoor. Er werd een proces-verbaal opgesteld. mm