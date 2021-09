Siamese tweelingzusjes die verbonden waren met achterhoofdjes zien elkaar voor het eerst na geslaagde operatie

Een Israëlische tweeling van een jaar oud hebben voor de eerste keer oogcontact kunnen maken. De meisjes werden geboren als siamese tweeling en waren met hun achterhoofd aan elkaar verbonden. De operatie die het mooie moment mogelijk maakte duurde 12 uur lang. “Dit was een zeldzame en complexie operatie die voordien nog maar 20 keer werd uitgevoerd over de hele wereld én nu, voor de eerste keer ooit in Israël”, zegt Mickey Gideon, pediatrisch neurochirurg en hoofd van het team dat de operatie uitvoerde.

De meisjes stellen het op dit moment goed. Ze herstellen goed en kunnen zelfstandig eten en ademen.

(tact)