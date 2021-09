Ondanks heel wat tegenslagen is Milan Fretin aan een schitterend seizoen bezig. Naast twee overwinningen, waarvan er eentje in de Ronde van Oost-Vlaanderen, heeft hij al meerdere dichte ereplaatsen behaald in grote wedstrijden. Zondag deed hij dat nog eens over in de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften.