Elise Mertens na uitschakeling op de US Open: “Ik heb met hart en ziel gestreden”

Elise Mertens (WTA 16) heeft zich zondag in New York niet voor de kwartfinales van de US Open kunnen plaatsen. Ze verloor in de vierde ronde met 6-4 en 6-1 van de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 2), haar voormalige dubbelpartner. “Ik heb met hart en ziel gestreden”, reageerde de Belgische nummer 1 na afloop.

“Het was een moeilijke wedstrijd”, zei Mertens. “Aryna speelt heel goed momenteel. De eerste set ging gelijk op en kon beide kanten op. In de tweede set heeft ze me echt overrompeld. Ze was erg agressief. Aryna’s tennis is zeer krachtig, ze is een van de sterkste speelsters op het circuit. Wanneer haar opslag draait, is het echt lastig om punten te winnen. Ik was er dichtbij in de eerste set (twee breakballen bij 15-40 en 2-2, nvdr.), maar ik kon het niet verzilveren. Dat helpt natuurlijk niet tegen een speelster als Aryna.”

Mertens bereikte op de US Open toch voor de 15e opeenvolgende keer in haar carrière de derde ronde van een grandslamtoernooi, wat haar regelmaat op hoog niveau aantoont. “Ik ben trots op die statistiek. Ik denk dat ik graag grandslamtoernooien speel”, glimlachte ze. “Dit zijn de belangrijkste toernooien op het circuit. Nu wilde ik natuurlijk meer. Ik ga proberen om bepaalde aspecten van mijn spel te verbeteren. Als je de titel wil winnen, kwartfinales of halve finales wil spelen, dan moet je in staat zijn om deze topspeelsters te verslaan. Het was niet ideaal om Aryna in deze fase van het toernooi tegen te komen. Ze is een zeer complete speelster geworden, die meer consistentie laat zien in grandslamtoernooien, en dan vooral dit jaar. Ik denk dat ze echt een goede kans heeft om hier de titel te winnen.”

De US Open zit er echter nog niet op voor Mertens. Met de Taiwanese Hsieh Su-Wei neemt ze het in de derde ronde van het dubbelspel nog op tegen Greet Minnen en Alison Van Uytvanck, met als inzet een plaats in de kwartfinales.