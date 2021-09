Knotsgekke beelden: stuntpiloot vliegt door tunnels aan 245 kilometer per uur

De Italiaanse stuntpiloot Dario Costa heeft zaterdag een nieuw wereldrecord gevestigd: langste tunnel doorgevlogen met een vliegtuig. Hij is de eerste persoon ooit die met een vliegtuig door een tunnel vloog. Op minder dan een meter boven het asfalt vloog hij aan een snelheid van 245 kilometer per uur door twee tunnels nabij het Turkse Istanboel.

“Ik wist niet wat te verwachten”, aldus Costa, die uitzinnig was na zijn stunt. “Ik heb nog nooit in een tunnel gevlogen. Niemand had het ooit gedaan. Het was één groot vraagteken in mijn hoofd.”

De beelden: