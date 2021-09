In Haspengouw is vanochtend de perenpluk gestart. Zo'n 2.500 seizoensarbeiders trekken naar de fruitplantages om de peren te oogsten. Na een flinke winterprik in april, een somber voorjaar en een kletsnatte zomer is nu de eindmeet in zicht voor de hardfruittelers. Door de kwakkelzomer zal de perenoogst een stuk lager uitvallen dan normaal. Maar de smaak zit - mede dankzij de zon van de afgelopen dagen - wel helemaal goed.