In Genk is men vanmorgen gestart met vaccinaties in de scholen. Het is voor de eerste keer in Vlaanderen dat dit gebeurt. In Genk bedraagt de vaccinatiegraad van jongeren tussen 12 en 17 jaar 65 procent. Dat is 15 procent minder dan het Vlaams gemiddelde. Met de vaccinaties in de klas hoopt de stad zo meer jongeren te beschermen tegen het coronavirus.

LEES OOK. Eerste vaccins op school in Genk: “Ik wilde eerst zien of anderen bijwerkingen kregen”