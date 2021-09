Losene Keita (23), de vriend van Miss België Kedist Deltour (24), is afgelopen woensdag tijdens een politiecontrole in het West-Vlaamse Heule opgepakt. Sindsdien zit hij in de gevangenis omdat er nog een gevangenisstraf van 5 maanden tegen hem openstond voor feiten uit 2016. Zijn advocaat tekent verzet aan: “Dit is verschrikkelijk.”