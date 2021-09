Eline De Munck onthult wie de maker is van haar sexy Instagramfoto’s

Niemand minder dan haar vriend en regisseur Michaël R. Roskam is de man achter de lens. Dat bevestigt De Munck zelf met – alweer – een stijlvolle foto op Instagram. “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de meest fantastische Instagram-man van heel het land? Die heb ik”, schreef ze bij de foto van zichzelf met in de spiegel de reflectie van Truienaar Roskam.

Het is meteen ook de eerste foto op Instagram van de twee samen sinds hun relatie in februari van dit jaar bekendgeraakte. Daags daarvoor verscheen het koppel ook samen op de rode loper, voor de première van de film Rookie in Oostende.

Dat de regisseur van onder meer Rundskop op zijn privacy gesteld is, is algemeen geweten. Zo geeft hij uitsluitend interviews in het kader van zijn films en is zijn profiel op Instagram, ondanks de tag van De Munck, enkel zichtbaar voor wie hij zelf toegang geeft.