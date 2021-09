Ontgoochelde Gilbert en Wellens na niet-selectie: “Had Van Aert graag aan de wereldtitel geholpen”

LEES OOK. ANALYSE. Onze wielerman: “Wout en Remco luiden nieuw tijdperk in voor Belgisch wielrennen”

Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Tim Wellens … Stuk voor stuk topwielrenners, maar momenteel net iets minder dan de acht geselecteerde Belgen voor de wegrit. De eersten die op hun niet-selectie reageerden zijn Tim Wellens en Philippe Gilbert. Op sociale media plaatste Wellens foto’s van zichzelf op vorige WK’s. “Heel, heel, heel ontgoocheld om er niet bij te zijn op het wereldkampioenschap in eigen land”, schreef hij erbij.

Gilbert: “Ontgoocheld voor mezelf en voor de nationale loterij”

Philippe Gilbert reageerde op sociale media met een videoboodschap. “Het is duidelijk dat Wout van Aert de allerbeste Belgische wielrenner van het moment is. Ik had hem met mijn ervaring graag op weg naar de overwinning geholpen, maar ik moet mij neerleggen bij de selectie”, zei Gilbert, die ook nog eens terugblikte op zijn bijdrage aan Belgische wereldtitels in het verleden. “Ik maakte mooie momenten mee op wereldkampioenschappen, met als hoogtepunt mijn wereldtitel in Valkenburg in 2012.”

Philippe Gilbert. — © IMAGEGLOBE

Over zijn prestaties dit seizoen was Gilbert half tevreden. “Ik begon niet goed aan het seizoen, maar heb mij na de Tour de France wel kunnen herpakken. Ik koerste weer beter en agressiever, in de Benelux Tour leverde ik goed werk af voor Caleb Ewan en Tim Wellens.” Van zijn ploeg Lotto Soudal is er niemand geselecteerd. “Ik ben dan ook enorm ontgoocheld voor de Belgische nationale loterij. Ook al hebben de politiek en de sport weinig met elkaar te zien, het zou goed geweest zijn mocht er toch iemand van Lotto Soudal bij geweest zijn.”