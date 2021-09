Organisatoren GP Zandvoort moeten tien miljoen euro tickets terugbetalen maar zijn optimistisch: “Dit is wat de F1 wil zien”

Minder dan een maand voor de GP van Nederland doorging besliste de regering dat het evenement slechts mocht doorgaan met tweederde van het voorziene publiek. Voor de organisatoren betekende dit dat er voor ongeveer dertigduizend fans een oplossing gezocht moest worden, hetzij een terugbetaling van hun ticket of het overdragen naar de volgende editie.

Volgens de organisator van de race, Jan Lammers, wordt dat verlies geschat rond de tien miljoen euro. “We hebben nog niet alle getallen bij elkaar opgeteld, maar op een vrijdagmiddag een paar weken geleden hebben we natuurlijk gewoon afscheid moeten nemen van zo‘n tien miljoen euro. Want tegen die tijd heb je al honderd procent van je kosten gehad en dan kun je een derde van je mensen niet meer huisvesten. Dus dat was een harde klap. En we doen dit zonder ook maar één euro overheidssteun. Daar zijn we heel trots op, maar op dat moment waren we niet blij.”

Maar volgens Lammers is de organisatie daar tegen bestand en er is een contract voor drie races met een optie op twee bijkomende edities, er is dus wel wat zekerheid. “Er zit een heel gezonde bedrijfsstructuur achter, dus we kunnen wel tegen een stootje. Dit moet niet twee of drie jaar doorgaan, dan wordt het te moeilijk, maar er is geen risico, geen gevaar, dus we zitten goed. “Dit is een evenement dat nog zeker vijf jaar staat. We hebben een drie-plus-twee exclusieve overeenkomst, dus als er meer races in Nederland komen, dan zal het in Zandvoort zijn.”

Het was zesendertig jaar geleden dat de GP van Nederland nog eens op de kalender stond en het was meteen een schot in de roos. Iedereen had de mond vol over de fantastische sfeer die er heerste in de duinen en dat zag ook Jan Lammers. “Binnen de kortste keren, na zesendertig jaar, zijn we heel dicht bij het feit dat we een van de meest favoriete organisatoren zijn, omdat ik denk dat we de Formule 1 laten zien op een manier dat de Formule 1 dat graag heeft. Toen onze website live ging voor de kaartverkoop kwamen we er een paar weken later achter dat we een miljoen kaartjes hadden kunnen verkopen. Dus ik denk dat er een heel goede relatie is en dan denk ik dat de Formule 1 heel blij is met wat we doen.”

