20 jaar na 9/11: was u in New York tijdens de aanslagen?

11 september 2001. Een datum die in ieders geheugen gegrift staat. Twee gekaapte vliegtuigen vlogen recht in de Twin Towers in New York. 20 jaar later zijn wij op zoek naar Limburgers die tijdens de aanslagen in New York waren.

20 jaar geleden is het al, de terroristische aanslagen door Al Qaida in New York. Twee gekaapte vliegtuigen vlogen recht in de twee torens van het World Trade Center, waarop de wolkenkrabbers als een kaartenhuisje in elkaar stortten. Ook twee andere vliegtuigen werden gekaapt, waarvan eentje op het Pentagon in Washington stortte. In het totaal vielen 3001 doden. Wij zijn op zoek naar Limburgers die de aanslagen in New York van dichtbij hebben meegemaakt. Bent of kent u een Limburger die op één of andere manier betrokken was bij de aanslagen? Was u op 9/11 in New York?

