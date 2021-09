Ontmoetingsdag van de Zonhovense Paardenvrienden

Het was een stralend weertje zaterdag om samen met paard of hond een wandelingetje te maken doorheen de Zonhovense natuur. Nadien kwamen de paardenvrienden samen om even alle coronaperikelen te vergeten en elkaar nog eens te ontmoeten met een drankje en hapje. De kleinsten konden zich vermaken in het springkasteel of maakten een ritje op de pony's. En waar kon dit beter doorgaan als op het terrein waar ooit de jumping en dressuurwedstrijden gehouden werden van de Zonhovense military, een evenement dat nu plaats gemaakt heeft voor het jaarlijks cyclocrossgebeuren.