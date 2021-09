Geslaagde jaarlijkse MLB-velddag 2021

Op een velddag is het de bedoeling dat radio- of zendamateurs met zo weinig mogelijk middelen (in het veld) een radiostation in werking stellen. Een radiostation dat het mogelijk maakt verbindingen te maken via radiogolven met andere radiostations. Dit kan soms nodig zijn, wanneer de overheid om bijstand vraagt van radioamateurs bij een eventuele ramp.

“Het was weer een gezellige bende en een opluchting - na de strenge coronaregels en de pandemie, die weliswaar nog steeds niet voorbij is - om te kunnen genieten van onze unieke en fantastische hobby, het radioamateurisme", klinkt het bij MLB. "We hebben samen weer heel veel plezier beleefd aan onze hobby en ons samenzijn, maar vooral aan het opzetten en installeren van 'het station' en natuurlijk het maken van de vele verbindingen. Op naar volgend jaar!”

Wil jij ook radioamateur worden? Surf naar de website: https://www.on4mlb.be/