Prachtige vijfde editie Ivo Hendrix Memorial op TC Excelsior

Op tennisclub Excelsior in Hasselt werd op zaterdag 4 en zondag 5 september de vijfde editie van de Ivo Hendrix Memorial georganiseerd. De club eert dit monument uit de Limburgse tenniswereld sinds 2017 met een speciale jeugddag. Ook dit jaar werd weer alles uit de kast gehaald en de hele club werd ondergedompeld in een westernsfeer. De 200 deelnemers genoten met volle teugen.

De weergoden waren de Hasseltse club alvast goed gezind. De jeugd werd verwend met allerlei activiteiten volledig in het western-thema: een schietstand, ‘beat the parents’, een barbecue, een rodeostier, een springkasteel en western kidstennis. De wisselbeker Ivo Hendrix ging dit jaar naar Cédric Synaeve.

Ivo Hendrix, die in 2011 op 55-jarige leeftijd stierf, was erg begaan met de jeugdwerking. Hij maakte er zijn levenswerk van en bouwde op Excelsior een sterke jeugdwerking uit. Tegenwoordig bouwt de club door op de normen en waarden die Ivo Hendrix heeft nagelaten. En dat werpt zijn vruchten af: de jeugdwerking op TC Excelsior leeft weer als vanouds. Het Memorialweekend was daar alweer een bewijs van.