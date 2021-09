Ferm Eksel fietst naar Millen

Dinsdagochtend om 8.45 uur werd iedereen verwacht aan het parochiecentrum. “Na wat uitleg en een groepsfoto vertrokken we richting Millen in Riemst”, klinkt het bij de dames. “Drie dagen fietsten we met pittige heuveltjes onderweg. Er was dan ook telkens op tijd een stop om op adem te komen, wat te eten en te drinken, alles was mooi geregeld door Emilie en Trinette. Samen fietsen, 's avonds gezellig samen keuvelen en samen lief en leed delen. Dat deden we drie dagen lang. Het was weer afkicken toen we terug thuis waren. Maar we hopen dat we er volgend jaar weer mogen bijzijn.”