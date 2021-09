Duivensporter Rudi Stas ontvangt felicitaties van stad Bilzen

De 66-jarige Rudi Stas uit Munsterbilzen beleefde een 'grand cru' jaar met zijn wedstrijdduiven. Zo vlogen zijn kleppers in dit uiterst zwaar duivenjaar maar liefst 62 eerste prijzen bij elkaar. “Ik heb twee grote passies in mijn leven: bloemen en duiven”, toont hij trots zijn installaties. Zijn luchtatleten waren het hele jaar op de afspraak, in het bijzonder ook op de Limburgse duivensporthoogmis: de Horta-HBvL-Derbyvlucht uit Orléans.

De Orléansduivenwedstrijd, waar maar liefst 50 jaar lang een wagen te winnen viel, kende dit jaar haar 54ste uitgave. “Het is op vele hokken een – zowel in binnen- als buitenland- een zeer zwaar jaar geweest. Mede door het slechte weer, anderzijds door de vele verliezen bij de jonge duiven”, weet Rudi, die al als jong ventje gebeten was door de duivensport. Ondanks de externe factoren vlogen Rudi’s duiven alweer wekelijks naar de top. “Momenteel prijken er 62 eerste prijzen op het palmares. Als ik voor iedere vluchtoverwinning een beker moest krijgen, dan ben ik verplicht om enkele kasten bij te zetten”, buldert de immer goedlachse Stas.

De duivensporter uit Munsterbilzen stuurde vijf jonge duiven naar ‘den Orleans’. “Zoals steeds piekfijn in orde aan de start gebracht, maar eens in de lucht , lijft het spannend afwachten of ze de juiste richting kiezen en ‘vallen’ uit de juiste kant”, wijst hij in de lucht. En of de duiven van deze prijzenpakker de juiste richting kozen. Na zes uur en veertig minuten vliegen – goed voor een gemiddelde snelheid van 63 km per uur – viel een van de vijf piepers recht uit het gat. “Ik wist dat er nog niet gek veel duiven de loften bereikt hadden en dan begin je stilletjes te dromen van een topnotering”, herbeleeft hij het moment van thuiskomst. “Mijn duifje klasseerde zich uiteindelijk als dertiende jonge duif van de hele provincie, als eerste van gewest én van Bilzen.”

Deze Orléansprestatie was ook schepen van sport uit Bilzen, Peter Thijs, niet ontgaan. “Door de coronamaatregelen kon er dit jaar geen groots Orléansfeest georganiseerd worden, maar wij houden ons eraan om deze knappe prestatie te belonen met een op-en-top Bilzers’ geschenk”, overhandigde schepen Thijs een heuse geschenkmand vol lekkers. “Een supertoffe waardering! Dit gaan we soldaat maken, samen met de duivenvrienden”, besloot de champ uit Munsterbilzen.