Bondscoach Sven Vanthourenhout over WK-selectie: “Het is niet de bedoeling dat Evenepoel 100 km aan kop gaat sleuren”

“Voor de laatste plaats ging het tussen Victor Campenaerts en Tim Wellens”, aldus de bondscoach. “Tim heeft niet zijn beste seizoen gereden, maar lag in de balans. Dat er daardoor niemand van Lotto bij is? Normaal was Brent Van Moer een certitude, dat wist hij ook. Hij zou een belangrijke pion geweest zijn in dienst van de ploeg. Dus hij zou erbij zijn geweest.”

Remco Evenepoel is er wel bij, zoals verwacht. “Het is niet de bedoeling dat hij honderd kilometer aan kop van het peloton gaat rijden, maar ik ga hier niet alles uit de doeken doen. We hebben inderdaad moeilijke knopen moeten doorhakken en ik heb renners moeten ontgoochelen. Ik heb er meer moeten ontgoochelen dan dat ik er heb geselecteerd. Ik kon zelfs een tweede ploeg selecteren die goed zou zijn: Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert... Ik had nooit gedacht dat ik die renners zou moeten ontgoochelen.”

Maar het doel is duidelijk, winnen. “We hebben weinig schrik en gaan vol vertrouwen naar het WK met deze selectie. Wout heeft zijn ambitie uitgesproken en wij als federatie gaan daar in mee.”