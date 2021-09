Lukaku kiest favoriete goals en is duidelijk: “Record van Vertonghen interesseert me niet, ik wil gewoon iets winnen”

Lukaku’s doelpunt in de oefenwedstrijd tegen Portugal steekt er voor de spits zelf bovenuit. “Het is symbolisch het beste doelpunt omdat het een assist is van mijn broer. We hebben diezelfde actie zo vaak geoefend op het pleintje toen we nog heel jong waren. Dat we dat op het allerhoogste niveau hebben kunnen herhalen, is onvergetelijk”, straalt Lukaku. “Het was een perfecte voorzet van Jordan, ik moest eigenlijk gewoon binnentikken.”

LEES OOK. Drie conclusies van onze chef sport: “Feest voor Lukaku, maar Courtois toont wereldklasse”

Over zijn andere goals moest Big Rom langer nadenken. “Ik heb vooral heel veel goeie spitsengoals gemaakt. Aannemen, wegdraaien en schieten. Dat is natuurlijk, ik train daar elke dag op.” Hij is dan ook trots als hij eens een atypisch doelpunt maakt, zijn afstandsschot in de oefenwedstrijd tegen Zweden in 2014 bijvoorbeeld. “Ik schiet bijna nooit van afstand, dus dat is dan wel speciaal.” Om zijn top drie te vervolledigen, kiest Lukaku voor de volley in de WK-kwalificatiewedstijd tegen Griekenland in 2017. “Ik kreeg de bal van Mertens, we stonden 0-1 achter in de laatste minuten. Ik kon zijn bal aannemen op de borst en meteen in de draai trappen, het ging zo snel.”

© BELGA

50 op 50 onder Martinez

Sinds Roberto Martinez in 2016 bondscoach werd, is Lukaku niet meer te stoppen. In zijn laatste 50 interlands wist de spits liefst 50 doelpunten te maken. “Toen Martinez kwam, begon iedereen vanaf nul. Ik wist dat ik mij moest bewijzen en dat heb ik ook gedaan. Sindsdien is het niet meer gestopt.”

LEES OOK. ANALYSE. Onze chef sport: “Vanaken biedt goals aan, Courtois houdt goals tegen”

Waar stopt het dan wel voor Lukaku? “Ik geniet nog steeds van de nationale ploeg. Je wilt natuurlijk stoppen op een hoogtepunt en ik voel dat er nu nog wat rek op zit. Mijn doel was om topschutter aller tijden te worden, dat record heb ik al beet. Het record van meeste caps van Jan Vertonghen interesseert me echt niet. Ik wil gewoon winnen. Te beginnen met kwalificatie voor het WK, het goed doen in de Nations League en dan op het WK in Qatar alles uit de kast halen. Daarna zien we wel nog”, besluit Lukaku.”