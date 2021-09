Schutterij Sint Joris Kaulille in het gelid voor pastoor Gerard Vinken

Op Zaterdag 4 september vierde pastoor Gerard zijn 50-jarig priesterjubileum. Een delegatie van de schutterij Sint Joris begeleidde hem van zijn woning in de Rondestraat naar de feestlocatie aan de Leemskuil. De gildetrommen van de schutterij werden voor deze gelegenheid uit de Schuttekamer gehaald, wat voor een warme en unieke sfeer zorgde. Gerard kreeg samen met Marc een ereplaats in de formatie van de schutterij, meteen achter het vaandel en voor de koning. Aan de Leemskuil vormde de schutterij nog een mooie erehaag voor Gerard en alle genodigden. Dit was een mooi begin van een prachtige feestdag.