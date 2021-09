Beringen

‘Elke schakel in onze ketting telt’ is het jaarthema dit schooljaar in BS De Berk. Verbondenheid is dan ook heel belangrijk in de school. Daarom staat de eerste week in het teken van het groepsgevoel binnen de klas. De eerste schoolweek eindigde met een heuse ‘schakel-fun-dag’. Die stond in teken van samenwerken, samenspelen en plezier beleven.