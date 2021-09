Eerst niet in de plannen van de bondscoach, maar toen ging hij winnen: Thibau Nys in selectie voor WK beloften

In januari was Thibau Nys nog enorm ontgoocheld nadat bondscoach Sven Vanthourenhout zes andere beloften had geselecteerd voor het WK veldrijden U23 in Oostende. Nu haalt de 18-jarige zoon van tweevoudig wereldkampioen veldrijden Sven zijn gram.

Thibau Nys maakt deel uit van de vijfkoppige selectie van de bondscoach voor het WK op de weg voor U23, tussen Antwerpen en Leuven op vrijdag 24 september.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Aanvankelijk kwam Nys niet in de plannen voor, maar dankzij zijn snelle sprint en de prestaties van de jongste weken (dertiende in Dwars door het Hageland, twee ritzeges in Ronde van Vlaams-Brabant, twee ritwinsten in Ronde van Namen en tweede op het BK voor beloften) behoorde hij logischerwijs wel tot de preselectie van acht, waarvan nog drie renners afvielen.

LEES OOK. WK-selectie bekend: Wout van Aert krijgt met Evenepoel, Teuns en co zeven meesterknechten bij zich

De kopmannen van de Belgische ploeg worden wellicht prof Florian Vermeersch, Arnaud De Lie en Stan Van Tricht. Naast Nys zit ook nog Fabio Van Den Bossche in de selectie. Die gaat volgend seizoen in dienst van Alpecin-Fenix rijden. (bvc)