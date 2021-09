WK-selectie bekend: Wout van Aert krijgt met Evenepoel, Teuns en co zeven meesterknechten bij zich

Uiteraard is de hele Belgische ploeg samengesteld rond één man: Wout van Aert. Hij is de absolute kopman en wil in eigen land koste wat kost de regenboogtrui veroveren. Gezien het aantal hoogtemeters in het parcours zijn mannen als Evenepoel, Teuns en Benoot de geknipte meesterknechten van dienst. Ook ‘El Tractor’ Tim Declercq zal - zij het dan waarschijnlijk vooral in het eerste deel van de koers - zijn werk hebben. Op de reservelijst staan Gilbert, Merlier, Vermeersch, Van Avermaet en Wellens.

Voor de tijdrit zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert geselecteerd. Die gaat door op zondag 19 september met start in Knokke-Heist en aankomst in Brugge. Yves Lampaert staat als reserve voor de tijdrit.

Sven Vanthourenhout. — © BELGA

Vanthourenhout: “Meer renners moeten ontgoochelen dan ik er selecteerde”

Sven Vanthourenhout moest op het laatste nippertje nog enkele moeilijke knopen doorhakken. “Voor de laatste plaats ging het tussen Campenaerts en Wellens”, zei de bondscoach. “Tim heeft niet zijn beste seizoen gereden maar lag in de balans.” Zo is er geen enkele renner van Lotto Soudal geselecteerd. “Normaal was Brent Van Moer een certitude, dat wist hij ook. Hij zou een belangrijke pion geweest zijn in dienst van de ploeg. Dus hij zou erbij zijn geweest.”

Er bestond even twijfel over Remco Evenepoel, maar die heeft Evenepoel zelf van de baan geveegd de laatste weken. “Remco? Het is niet de bedoeling dat hij honderd kilometer aan kop van het peloton gaat rijden maar ik ga hier niet alles uit de doeken doen.”

Voor een aantal routiniers zat een selectie er niet in. “We hebben inderdaad moeilijke knopen moeten doorhakken en ik heb renners moeten ontgoochelen. Ik heb er meer moeten ontgoochelen dan dat ik er heb geselecteerd. Ik kon zelfs een tweede ploeg selecteren die goed zou zijn: Naesen, Van Avermaet, Gilbert. Ik had nooit gedacht dat ik die renners zou moeten ontgoochelen.”

Tim Wellens. — © BELGA

Hieronder een overzicht van alle Belgische selecties.

Selecties mannen:

Wegrit: Wout van Aert, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Tim Declercq, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Dylan Teuns en Victor Campenaerts

Tijdrit: Wout van Aert, Remco Evenepoel

Selecties vrouwen:

Wegrit: Shari Bossuyt, Lotte Kopecky, Kim De Baat, Valerie Demey, Jolien D’hoore en Jesse Vandenbulcke

Tijdrit: Julie Van De Velde (plus één naam die nog bepaald moet worden na het EK in Trento: Julie De Wilde, Ann-Sophie Duyck of Sara Van De Vel)

Selecties beloften (U23):

Wegrit: Florian Vermeersch, Thibau Nys, Arnaud De Lie, Fabio Van den Bossche, Stan Van Tricht

Tijdrit: Florian Vermeersch en Jenno Berckmoes

Selecties junioren:

Wegrit: Cian Uijtdebroeks, Jelle Harteel, Jente Michels, Alec Segaert, Vlad Van Mechelen

Tijdrit: Cian Uijtdebroeks, Alec Segaert