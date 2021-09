Diest

De politie heeft vrijdagavond een fietsdief gearresteerd in het centrum van Diest. De 18-jarige reed rond op een fiets die even daarvoor in het Warandapark was gestolen. De eigenaar had de diefstal snel opgemerkt en een politieploeg aangesproken. Hij mocht mee in de combi om in de buurt te controleren. Zo kon de dief worden gevat. De dief werd verhoord en kon toen beschikken. mm