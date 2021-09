US OPEN. Spanjaard Alcaraz jongste kwartfinalist ooit, ook negentienjarige Canadese verrast opnieuw

Op de US Open begint het stilaan om de knikkers te gaan. In de nacht van zondag op maandag imponeerden de jongeren opnieuw: de negentienjarige Canadese Leylah Fernandez (WTA 73) bij de vrouwen, de achttienjarige Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 55) bij de mannen.

De negentienjarige Canadese Leylah Fernandez (WTA 73) schakelde in de derde ronde al verrassend Naomi Osaka (WTA 3) uit. In de nacht van zondag op maandag gaf ze nog wat meer glans aan haar toernooi door de vijftien jaar oudere Angelique Kerber (WTA 17) te kloppen. Vooral in de laatste set haalde Fernandez uit: 4-6, 7-6 en 6-2. Leuk weetje: Fernandez vertelde dat ze een grote Justine Henin-fan is.

Verder haalde Elina Svitolina (WTA 5) het van Simona Halep (WTA 12) met 6-3 en 6-3, won Barbora Krejcíková (WTA 8) van Garbiñe Muguruza (WTA 9) met 6-3 en 7-6, en klopte Aryna Sabalenka (WTA 2) onze landgenote Elise Mertens (WTA 15) met 6-4 en 6-1.

Ook bij de mannen een serieuze verrassing: De Spanjaard Carlos Alcaraz wordt de jongste kwartfinalist op de US Open. Daarmee volgt hij de Amerikaan Andre Agassi op. De 18-jarige Alcaraz (ATP 55) was in de vierde ronde met 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 en 6-0 te sterk voor de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 141). Alcaraz verraste in de vorige ronde de als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas. Hij debuteert in het hoofdtoernooi in New York.

Verder won de 21-jarige Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 12) van Frances Tiafoe (ATP 50) met 4-6, 6-2, 7-6 en 6-4, haalde de Nederlander Botic van de Zandschulp (ATP 117) het verrassend van Diego Schwartzman (ATP 11) in een vijfsetter: 6-3, 6-4, 5-7, 5-7 en 6-1. Tot slot had de Rus Daniil Medvedev (ATP 2) genoeg aan drie sets om Daniel Evans (ATP 24) naar huis te sturen: 6-3, 6-4 en 6-3.

Maandag spelen toppers Alexander Zverev (ATP 4) en Novak Djokovic (ATP 1) nog hun vierde ronde. Zverev neemt het op tegen Jannik Sinner (ATP 13), Djokovic bekampt Jenson Brooksby (ATP 99).