Amerikaanse tennisster krijgt meer dan 2000 haatberichten na uitschakeling op US Open: “Erg zwaar om te lezen”

De Amerikaanse tennisster Sloane Stephens is in een nachtmerrie beland na haar uitschakeling op de US Open. In de derde ronde verloor de 28-jarige Stephens van de Duitse Angelique Kerber, waarna ze racistisch en seksistisch bejegend werd op Instagram.

Na afloop van haar wedstrijd tegen Kerber kreeg Stephens het ene na het andere haatbericht op Instagram: in totaal meer dan 2000. Via haar Instagrampagina reageerde ze zelf op de berichten: “Ik ben ook een mens, het is erg zwaar om dergelijke berichten te moeten lezen. Daarom deel ik ze even met jullie. Er wordt niet genoeg over gepraat.” In de privéberichten staat te lezen hoe Stephens racistisch en seksistisch aangepakt wordt.

“Dit soort haat is zo vermoeiend en eindeloos. Het is echt wel een probleem”, reageerde de tennisster. “Ik probeer hier zo veel mogelijk te tonen hoe gelukkig ik ben, maar het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Gelukkig ben ik ook omringd door mensen die mij wel steunen.”