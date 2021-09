Frankrijk is op de dool en kan niet meer winnen: “Rode Duivels kunnen het ons erg moeilijk maken”

Zoveel angst wereldkampioen Frankrijk inboezemde voor het EK, zo hard zijn Les Bleus nu op de dool. De vroege EK-uitschakeling ligt meer dan twee maanden na datum nog op de maag, wat zorgen oplevert én mindere resultaten. Goed nieuws voor de Rode Duivels, die weleens zouden kunnen profiteren van de Franse malaise. “De sfeer in de groep is niet geweldig sinds het EK.”

Op donderdag 7 oktober om 20.45 uur kijken de Rode Duivels in het Allianz Stadion in Turijn Frankrijk in de ogen in de halve finale van de Nations League. Vóór het recente EK boezemde de wereldkampioen nog angst in en leken Mbappé en zijn ploegmaats onoverwinnelijk, maar sinds de verrassend vroege uitschakeling door Zwitserland in de 1/8ste finale is die status veranderd. “Als het zo doorgaat, maken we ons serieuze zorgen voor de clash tegen België”, zucht Vincent Garcia, die Les Bleus volgt voor l’Équipe.

Zaterdagavond speelde Frankrijk tegen Oekraïne al voor de vijfde opeenvolgende wedstrijd gelijk. Evenveel keer incasseerden de Fransen als eerste een tegendoelpunt en moesten ze achtervolgen. Hongarije (1-1), Portugal (2-2, Zwitserland (3-3, pen. 4-5), Bosnië-Herzegovina (1-1) en Oekraïne (1-1) waren de boosdoeners. Een unicum in de Franse geschiedenis. L’ Équipe had het na de eerste helft tegen Oekraïne zelfs over “één van de slechtste helften in de ambtstermijn van bondscoach Didier Deschamps.” Het katapulteert de Fransen terug naar 2009-2010. Toen werd onder Raymond Domenech drie keer verloren en twee keer gelijk gespeeld in vijf opeenvolgende wedstrijden.

Van euforie naar kater

De oorzaken van de huidige malaise? “Om samen te vatten: er is geen teamgeest meer, we maken veel individuele fouten en er zijn veel afwezigen door blessures”, is Garcia duidelijk. “De vroege uitschakeling op het EK is nog niet verteerd. Sindsdien is de sfeer in de groep niet geweldig en dat heeft een impact op de teamgeest. Er is bovendien ook een gebrek aan vertrouwen ontstaan.”

Eenzelfde geluiden komen uit de spelersgroep. Kapitein Hugo Lloris gaf aan dat de euforie van 2018 voorbij is. “We zaten na het WK 2018 in een flow die ervoor zorgde dat het team draaide. Nu voelen we een beetje een gebrek aan vertrouwen. Het mankeert ons aan inzet en agressiviteit. Bovendien is er veel verloop van spelers. Maar we moeten positief blijven. Ik wil niet dat we onszelf bang maken.”

Bondscoach Didier Deschamps gaf toe dat hij niet tevreden kan zijn met het huidige gedrag van zijn spelers, maar relativeert ook. “Dit is gewoon een moeilijkere periode omdat we het niet gewend zijn om twee op zes te halen. Vertrouwen is noodzakelijkerwijs gekoppeld aan resultaten, maar ik blijf vertrouwen hebben in mijn spelers die hier zijn. Al we moeten in staat zijn om meer te scoren en de tegenstander meer onder druk zetten. Het WK is drie jaar geleden. We moeten niet achteruit kijken. Het zijn ook niet dezelfde spelers. Er waren slechts drie spelers van het WK 2018 tegen Oekraïne met Hugo (Lloris, red.), Paul (Pogba) en Antoine (Griezmann).”

Defensieve zorgen

De bondscoach moest inderdaad afrekenen met veel afwezigen door blessures. Pavard, Hernandez, Kanté, Tolisso en Mbappé die vertrok na een kuitblessure tegen Bosnië-Herzegovina, waren er tegen Oekraïne niet bij. Varane kreeg dan weer rust en zat op de bank.

Terwijl het sinds juni gebruikelijke trio voorin Mbappé-Benzema-Griezmann nog steeds niet kon overtuigen, zijn er ook achterin steeds meer zorgen. De standaardverdediging Pavard-Varane-Kimpembe-Hernandez is door omstandigheden niet meer gebruikt sinds de laatste zege van Les Bleus op het EK tegen Duitsland. Net zoals in België maken ze zich in Frankrijk dan ook zorgen om de achterhoede. Tegen Oekraïne leidde een fout van Kimpembe het tegendoelpunt in. “We hebben een meer solide defensie nodig”, legt Garcia uit. “Het is niet voor het eerst dat er te veel individuele fouten worden gemaakt.”

Eén troost: ondanks de twee recente gelijke spelen komt de WK-kwalificatie niet in het gedrang. Frankrijk staat nog steeds aan de leiding in groep D met 9 punten. Eerste achtervolger Finland wordt dinsdag bekampt en telt voorlopig vijf punten. Meer zorgen zijn er over de clash met de Rode Duivels over een maand in de halve finales van de Nations League. “Het wordt bang afwachten”, besluit Garcia.

L’Equipe vreest Belgen in vorm

“We zijn Eden Hazard twee seizoenen kwijt geweest”, stond er in het Franse sportblad L’Equipe te lezen. “Nadat hij in de wedstrijd tegen Estland al beslissend was met een assist, werd Hazard tegen Tsjechië opnieuw de explosieve en beslissende speler van weleer. Over een maand spelen we de halve finale van de Nations League tegen de Belgen. Met een Hazard op niveau, Romelu Lukaku die blijft scoren en Thibaut Courtois - die tegen de Tsjechen met een wereldsave uitpakte -, kunnen de Belgen de Franse ploeg serieus in de problemen brengen.”