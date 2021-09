Wout van Aert kent vandaag zijn zeven WK-helpers: Wellens ligt in de balans met Teuns

Maandag om 11 uur maakt bondscoach Sven Vanthourenhout de achtkoppige selectie voor het WK bekend. De kopman, die kent iedereen. Wout van Aert zette dat zondag in de Tour of Britain nog eens in de verf.

Ook Yves Lampaert, Tim Declercq, Jasper Stuyven en Tiesj Benoot weten al een tijdje dat ze certitudes zijn. De eerste twee rijden zich deze week warm in de Ronde van Groot-Brittannië, de laatste twee toonden hun hoogvorm in het slotweekend van de Benelux Tour. Stuyven bokste boven zijn gewicht in de Ardennenrit, maar werd toch derde. Benoot sprak zondag van zijn “beste gevoel ooit” op de Muur. Remco Evenepoel is de joker van de selectie en de derde pion van Deceuninck – Quick-Step.

© BELGA

Niemand van Lotto Soudal?

Voor het eerst in jaren is de kans reëel dat Lotto Soudal – Lotto is nochtans sponsor van de nationale ploeg – geen gezant zal hebben. Tim Wellens eindigde vierde in de Benelux Tour en oogt sterker dan ploegmaats Tosh Van Der Sande en Philippe Gilbert, maar ligt nog in de balans met Dylan Teuns, die erg attractief koerste in de Ronde van Duitsland. Volgens onze info staat Teuns een trede hoger dan Wellens.

De laatste man lijkt Victor Campenaerts te worden. De renner van Qhubeka-Assos was de Belgische maat der dingen in de Benelux Tour en neemt vrede met een rol als helper. Hij profiteert van de mindere vorm bij Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. Door de derde plaats van Campenaerts in de Benelux Tour, zou Nathan Van Hooydonck het kind van de rekening worden. De ploegmaat van Van Aert bij Jumbo-Visma reed nochtans een dijk van een Vuelta.

© BELGA

Campenaerts rijdt geen tijdrit, maar doet wel mee in de Mixed Team Relay, waarin België op een medaille mikt. Bij de dames hebben Lotte Kopecky, Jolien D’hoore en Shari Bossuyt al toegezegd.

Bij de beloften lijkt Thibau Nys zich te mogen opmaken voor zijn eerste WK op de weg. Op zijn kalender prijken alleszins geen crossen tot het eerste weekend van oktober.

(bvc)