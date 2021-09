Taliban claimen (opnieuw) overwinning: “Met deze overwinning is ons land volledig uit slop van oorlog”

De taliban hebben de volledige controle over de Panjshir-valei, de laatste regio in Afghanistan die in handen was van verzetstroepen. Dat heeft de taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid maandag gezegd.

De Pansjhirvallei, ten noordoosten van Kaboel, was lange tijd de enige zone in Afghanistan die nog niet in handen was geraakt van de taliban. Op beelden op sociale media is nu te zien hoe talibanstrijders voor de poort staan van de residentie van de provinciale gouverneur van Panjshir.

“Met deze overwinning is ons land nu volledig uit het slop van oorlog. Mensen zullen in vrijheid, vrede en welvaart leven”, aldus Mujahid. “Opstandelingen werden gedood en de gerespecteerde bevolking van Panjshir werd gered van gijzelnemers. Niemand zal worden gediscrimineerd: het zijn allemaal onze broeders en we zullen samenwerken, voor een land en een doel.”

Afgelopen vrijdag claimden de taliban ook al de overwinning. Toen schoten talibanstrijders in Kaboel in de lucht: een lokaal maar gevaarlijk gebruik om de overwinning te vieren, er vielen zeker 17 doden bij dat feestvieren.

Het Nationale Verzetsfront (NRFA) beloofde maandag wel dat het de strijd tegen de taliban in de vallei zou voortzetten. Op het Twitteraccount van het NRFA staat te lezen dat ze “hun strategische posities in de vallei behouden” en dat de strijd zal doorgaan.

Generaal gedood

De Pansjhirvallei, ten noordoosten van Kaboel, was lange tijd de enige zone in Afghanistan die nog niet in handen was geraakt van de taliban. De andere 33 provincies van het land waren wel al veroverd. Dat komt onder meer door de geografische positie van de provincie, die ingesloten is door bergen en daardoor relatief makkelijk te verdedigen. Al weken vinden er hevige gevechten plaats tussen de strijders van het Nationale Verzetsfront en de taliban. Beide partijen claimden militaire zeges. De verzetsbeweging bevestigde zondag wel dat woordvoerder en journalist Fahim Dashty en generaal Abdul Wudod Zara zijn gedood bij gevechten.

Het moeilijk doordringbare Panjshir is van oudsher een anti-talibanbastion. De regio is bekendgeraakt door de legendarische commandant Ahmed Shah Massoud, die in de jaren tachtig tegen de Sovjets streed en nadien de strijd aanbond tegen het talibanregime. In 2001 werd hij gedood.

Het Verzetsfront in de Panjshir-vallei — © AFP

(evdg)