VN en talibanleider spreken in Kaboel over humanitaire hulp

VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths (tweede van rechts) ontmoette onder anderen talibanleider Abdul Ghani Baradar (rechts). — © via REUTERS

VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths heeft de dreigende humanitaire rampspoed in Afghanistan zondag besproken met de vooraanstaande talibanleider Abdul Ghani Baradar. Die ervaren politicus wordt het vaakst genoemd als leider van de aanstaande regering onder leiding van de fundamentalistische beweging.

Griffiths benadrukte in de hoofdstad Kaboel de wens van de internationale gemeenschap om Afghanistan onpartijdig van hulpgoederen te voorzien voor de miljoenen behoeftige Afghanen, aldus de VN in New York. De diplomaat riep de taliban op de rechten van vrouwen en minderheden te respecteren.

Van Afghaanse kant werd volgens de VN verzekerd dat verleners van humanitaire hulp niet worden gehinderd en hulpgoederen vrij doorgang krijgen. De komende dagen staat meer overleg gepland.

De VN organiseren op 13 september in Genève een topconferentie over Afghanistan, die een humanitaire ramp moet voorkomen. De helft van de 36 miljoen Afghanen is afhankelijk van hulp om te overleven.