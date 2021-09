Tijdens een ruitersoptocht in Lennik, Vlaams-Brabant is een jonge vrouw overleden nadat ze een trap van een paard had gekregen. Dokter Marlies De Brandt (29) uit Dilbeek werd van haar paard geworpen en kwam onder de hoeven terecht. Marlies was de zus van de De mol-winnares van afgelopen seizoen, Annelotte.