Koersdag één na de Olympische Spelen en Wout van Aert (26) heeft alweer gewonnen. In de Tour of Britain legde hij iedereen erop in de sprint. Met een vliegende vaart zet hij de laatste rechte lijn van het seizoen in, met het WK en Parijs-Roubaix als grote doelen. “Of Remco mee moet naar het WK? Ik ben blij dat Sven Vanthourenhout daarover moet beslissen.”