Met Primoz Roglic ben je nooit klaar. Hoe meer de Sloveen crasht, hoe harder hij terugslaat. Niemand kon de olympische tijdritkampioen bedreigen onderweg naar een derde eindzege op rij in de Vuelta. “Primoz is niet alleen de kampioen van de weerbaarheid, hij is nóg beter geworden”, zegt Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma.