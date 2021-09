Elina Svitolina heeft geen kind aan Simona Halep en plaatst zich voor kwartfinales US Open

Elina Svitolina (WTA-5) heeft zich zondag in New York geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. Ze deed dat door de Roemeense Simona Halep (WTA-13) met tweemaal 6-3 te verslaan. De 26-jarige Oekraïense is in topvorm: vorige week won ze nog in Chicago en ze is nu al negen wedstrijden ongeslagen op hardcourt. Wie houdt haar nog van de eindzege?